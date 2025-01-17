Голливудских погорельцев позвали в Россию работать на «Ленфильме»

В интернете завирусился ролик под названием Ben Affleck welcome to Russia. Авторы призвали голливудских звезд, потерявших дома при пожаре в Калифорнии, перебраться в Россию и устроиться работать в «Ленфильм».
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