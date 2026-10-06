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Пронедра

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Почему доллар 6 октября вырос до 85 рублей, Банк России повысил курсы валют

Почему доллар 6 октября вырос до 85 рублей, Банк России повысил курсы валют

Причин, почему доллар вырос почти до 85 рублей 6 октября, несколько. Официальный курс Центробанка достиг 84,93 рубля, прибавив за день 1,45 рубля.

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