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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Несколько инди-студий тизерят загадочный совместный проект The Triple-i Initiative Не...

Несколько инди-студий тизерят загадочный совместный проект The Triple-i Initiative Не...

Несколько инди-студий тизерят загадочный совместный проект The Triple-i InitiativeНесколько инди-разработчиков, включая Red Hook Studios (Darkest Dungeon), Ghost Ship Games (Deep Rock Galactic) и других, начали тизерить внезапный таинственный проект под названием The Triple-i Initiative (iii Initiative)Читать дальше → источник.

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