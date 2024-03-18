Несколько инди-студий тизерят загадочный совместный проект The Triple-i Initiative Не...

Несколько инди-студий тизерят загадочный совместный проект The Triple-i InitiativeНесколько инди-разработчиков, включая Red Hook Studios (Darkest Dungeon), Ghost Ship Games (Deep Rock Galactic) и других, начали тизерить внезапный таинственный проект под названием The Triple-i Initiative (iii Initiative)Читать дальше → источник.
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