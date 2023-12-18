РФ готовится начать импорт яиц из Ирана

Россия будет закупать яйца в Иране. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕЭК. Там отмечено, что Совет готов освободить страны от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца — c 1 января по 30 июня 2024 года для поставок в РФ до 1,2 млрд штук.