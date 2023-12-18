РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Эта старая сука уже "нарегулировала" два "минска".   Пусть сидит на кухне. До польской границы мы дойдем и без без по...The Hill: Меркель...
  • Александр
    Колбасой наших дворняжек не заманишь. А вот если бы отменили блокировку счетов нуворишей, тогда подумаем. Поговорим. ...The Hill: Меркель...
  • tsan tsan
    Меркель может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине ? Тот, кто предположил такое или циник, или не с...The Hill: Меркель...

РФ готовится начать импорт яиц из Ирана

РФ готовится начать импорт яиц из Ирана

Россия будет закупать яйца в Иране. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕЭК. Там отмечено, что Совет готов освободить страны от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца — c 1 января по 30 июня 2024 года для поставок в РФ до 1,2 млрд штук.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх