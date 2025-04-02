Театр абсурда
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Театр абсурда

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Жесткий приказ Путина. Детей мигрантов будут выгонять из школ — диаспоры бьют тревогу по всей стране

Жесткий приказ Путина. Детей мигрантов будут выгонять из школ — диаспоры бьют тревогу по всей стране

NEWS.ru Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС Автор: Михаил Громов Детей мигрантов будут выгонять из российский школ, диаспоры бьют тревогу по всей стране, сообщают источники.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...Детей мигрантов будут выгонять из школ...&quot; Не только  ИХ, но и тех кто не хочет учиться, мешает образовательному процессу!!!
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9 час.
Александр
Автор-провокатор.Ничего подобного в подписанном указе нет.
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7 час.
Alex Nемо
таких детей и их семьи следует просто выдворять из страны.
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7 час.
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