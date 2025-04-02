Жесткий приказ Путина. Детей мигрантов будут выгонять из школ — диаспоры бьют тревогу по всей стране

NEWS.ru Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС Автор: Михаил Громов Детей мигрантов будут выгонять из российский школ, диаспоры бьют тревогу по всей стране, сообщают источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Искандер" нагрянул во время совещания: Здание СБУ стёрто – под завалами командование фронта. Полыхает от Одессы до Киева
- "Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число
- В Санкт-Петербурге азербайджанец Мамедов, работая в полиции, устал видеть русских. А парикмахер из Таджикистана Файзов -работать на русских
Свежие комментарии