Боец Алтай: расчет FPV-дронов уничтожил почти все виды западной техники на СВО

Расчету FPV-дронов Вооруженных сил России удалось уничтожить почти все виды западного оружия, переданного украинским войскам, в том числе боевую машину пехоты M2 "Брэдли", американский танк М1 "Абрамс" и немецкий танк "Леопард".
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