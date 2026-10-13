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Binance сосредоточила рекордные 49% открытого интереса по фьючерсам на Ethereum

С конца сентября Ethereum подешевел с $2 775 до $2 500, потеряв почти 10%. За тот же период номинальный открытый интерес (Open Interest) по ETH-фьючерсам на Binance сократился на $600 млн.

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