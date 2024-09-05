Захарова: «телодвижения» Франции в отношении Дурова шокировали весь мир

«Телодвижения» Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова шокировали весь мир. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
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