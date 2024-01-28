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Культура и Общество

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Смотрю на сполохи заката…

Смотрю на сполохи заката в вечернем сумрачном окне… Уходишь, солнышко, куда ты, в какой заснешь ты стороне? Не покидай меня устало, не прячь смущенно яркий лик, вернешься утром, и пожаром вода речная отразит… Зоя Сергеева, апрель 2014 года Не забудьте указать автора! Все права защищены.

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