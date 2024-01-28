Смотрю на сполохи заката в вечернем сумрачном окне… Уходишь, солнышко, куда ты, в какой заснешь ты стороне? Не покидай меня устало, не прячь смущенно яркий лик, вернешься утром, и пожаром вода речная отразит… Зоя Сергеева, апрель 2014 года Не забудьте указать автора! Все права защищены.