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Девять экс-депутатов Госдумы не хотят освобождать свои московские служебные квартиры

Девять экс-депутатов Госдумы не хотят освобождать свои московские служебные квартиры

Девять депутатов Госдумы предыдущего созыва — представители «Единой России» и ЛДПР — до сих пор не освободили свое служебное жилье.

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Комментарии
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Aleksandr Valerevich Bogomolov
Повтор 90 годов. Тогда тоже квартиры не возвращали. Помню даже по ящику показывали,да ещё один распинался что слышимость оболденная и холодная. А чего же не освобождал то? Теперь же при таких зарплатах могут и купить. Тем более наш оленевод вон сколько насажал этих муравейников.
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