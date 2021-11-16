Девять экс-депутатов Госдумы не хотят освобождать свои московские служебные квартиры
Девять депутатов Госдумы предыдущего созыва — представители «Единой России» и ЛДПР — до сих пор не освободили свое служебное жилье.
Комментарии
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Повтор 90 годов. Тогда тоже квартиры не возвращали. Помню даже по ящику показывали,да ещё один распинался что слышимость оболденная и холодная. А чего же не освобождал то? Теперь же при таких зарплатах могут и купить. Тем более наш оленевод вон сколько насажал этих муравейников.
Зато инвалидов и сирот быстро выселяют на улицу
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