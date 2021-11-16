Девять экс-депутатов Госдумы не хотят освобождать свои московские служебные квартиры

Aleksandr Valerevich Bogomolov

Повтор 90 годов. Тогда тоже квартиры не возвращали. Помню даже по ящику показывали,да ещё один распинался что слышимость оболденная и холодная. А чего же не освобождал то? Теперь же при таких зарплатах могут и купить. Тем более наш оленевод вон сколько насажал этих муравейников.