Высокоточным оружием морского базирования: ВС РФ нанесли удар по месту подготовки лётного состава ВСУ

ВС России утром 23 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины, заявили в Минобороны РФ.
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