RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, дали волю животным, теперь они расползутся по всей стране.В Дербенте и Маха...
  • Александр Юткин
    Зачем в аду? В Киеве, и показательно. Пусть пофотографируются на фоне. Такие удары надо возвращать в тот же день.Медведев: ответст...
  • Георгий Михалев
    Там надо давно зачистку делать, кругом одни животные с оружием.Дело о теракте во...

Высокоточным оружием морского базирования: ВС РФ нанесли удар по месту подготовки лётного состава ВСУ

Высокоточным оружием морского базирования: ВС РФ нанесли удар по месту подготовки лётного состава ВСУ

ВС России утром 23 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки лётного и технического состава воздушных сил Украины, заявили в Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Почему наше МО не даёт ответный симметричный удар по пиндосам за трагедию по Севастополю, особенно по тому месту, где отдыхает старый пердун и безмозглый Байден....Чего ждём?.....
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх