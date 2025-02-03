Временные ограничения введены в аэропортах пяти городов России

РИА Новости/Наталья Селиверстова Временные ограничения на работу были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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