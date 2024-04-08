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ФСБ и МВД задержали пять мошенников, похитивших у россиян через украинские кол-центры более семи миллиардов рублей

ФСБ и МВД задержали пять мошенников, похитивших у россиян через украинские кол-центры более семи миллиардов рублей

Средства шли на финансирование ВСУСотрудники ФСБ и МВД задержали пять человек, причастных к организации и финансированию виртуального узла связи, который использовали украинские кол-центры для телефонного мошенничества и вымогательства у россиян.

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