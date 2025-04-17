Роджер Уотерс в Крыму: why not?

В ноябре прошлого года «Парламентская газета» рассказала об идее пригласить в Крым с концертом британского музыканта, одного из основателей рок-группы Pink Floyd и автора большинства ее главных хитов Роджера Уотерса, которая была высказана на ялтинском международном форуме.
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