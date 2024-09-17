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Прогноз на день полнолуния в Рыбах 18 сентября поможет поймать удачу всем знакам зодиака

Прогноз на день полнолуния в Рыбах 18 сентября поможет поймать удачу всем знакам зодиака

Прогноз на день полнолуния в Рыбах 18 сентября поможет поймать удачу всем знакам зодиака Алёна Юрьева18 сентября 2024 года наступит полнолуние в знаке Рыб, которое воспримется как одна из самых мощных фаз Луны года.

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