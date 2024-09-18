Видео с российским солдатом, хладнокровно откинувшим гранату дрона, собрало 30 млн просмотров

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Видео, на котором, как утверждается, российский солдат невозмутимо отбросил гранату, сброшенную с беспилотника, стало темой активных обсуждений среди зарубежных пользователей.
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