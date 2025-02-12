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Спички - не игрушка

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Тайна трех взрывов на танкере "Коала". Пробоины 4 на 2 метра, но главное - атаки БЭКов

Тайна трех взрывов на танкере "Коала". Пробоины 4 на 2 метра, но главное - атаки БЭКов

По данным источников, прежде чем раздались взрывы на танкере "Коала" в Усть-Луге, в окрестностях порта шёл бой: пограничные катера вели огонь по неким надводным объектам – по всей видимости, по морским беспилотникам или по диверсантам.

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