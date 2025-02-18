«Матчи приходилось отменять из-за воздушной тревоги»

В последние годы Футбольная национальная лига (ФНЛ) совершила ряд заметных реформ. Организация, проводящая соревнования в первой и второй лигах чемпионата России, разделила вторую лигу на дивизионы 2А и 2Б.
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