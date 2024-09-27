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Курганца, жестоко избившего прохожего битой, будут судить за покушение на убийство

Курганца, жестоко избившего прохожего битой, будут судить за покушение на убийство

Следственными органами следственного управления СК по Курганской области 25 сентября текущего года следственными завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

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