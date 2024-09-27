Курганца, жестоко избившего прохожего битой, будут судить за покушение на убийство

Следственными органами следственного управления СК по Курганской области 25 сентября текущего года следственными завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.
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