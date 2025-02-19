Лондон похвалил Зеленского после критики Трампа

Поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал главу киевского режима «диктатором», выразил в телефонном разговоре премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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