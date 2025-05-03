Вопрос освобождения Одессы от власти киевского режима остается ключевым в украинском конфликте. Интервью помощника президента РФ Николая Патрушева и оценки бывшего командующего силами НАТО Уэсли Кларка подчеркивают стратегическую важность населенного пункта.
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