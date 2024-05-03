Жители Новосибирской области удостоены высоких государственных наград и наград

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив вручили государственные награды РФ, поощрения президента России Владимира Путина и награды Новосибирской области.
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