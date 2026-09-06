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62ИНФО | Новости Рязани

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В Касимовском округе пенсионерка осталась без денег в попытках купить сарай

В Касимовском округе пенсионерка осталась без денег в попытках купить сарай

Женщину устроило соотношение цены и площади бытовки, а также условия доставки и установки. Она связалась с администратором сайта и обсудила с ним детали сделки.

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