Андреева впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема» на харде

Мирра Андреева обыграла Анастасию Потапову в четвертом круге US Open – 5:7, 6:4, 6:3. 19-летняя россиянка пятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и впервые сделала это в Нью-Йорке и вообще на хардовом покрытии.