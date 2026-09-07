Андреева впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема» на харде

Мирра Андреева обыграла Анастасию Потапову в четвертом круге US Open – 5:7, 6:4, 6:3. 19-летняя россиянка пятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и впервые сделала это в Нью-Йорке и вообще на хардовом покрытии.
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