У гигантского вируса обнаружили клеточный ген

Ученые Гавайского университета в Маноа обнаружили, что гигантский вирус FloV-SA2 способен кодировать рибосомальный белок eL40, участвующий в создании рибосом — центральных механизмов всех клеток, которые преобразуют генетическую информацию в белки.
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