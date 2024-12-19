У гигантского вируса обнаружили клеточный ген

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Ученые Гавайского университета в Маноа обнаружили, что гигантский вирус FloV-SA2 способен кодировать рибосомальный белок eL40, участвующий в создании рибосом — центральных механизмов всех клеток, которые преобразуют генетическую информацию в белки.