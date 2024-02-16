Пленный ВСУ заявил о страхе возвращаться на Украину после катастрофы с Ил-76

Украинский военнопленный из нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Роман Тутов заявил, что после случая с крушением самолета Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого Киевом, боится возвращаться на родину.
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