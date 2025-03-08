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Матч с участием «Барселоны» отменили из-за смерти врача

Матч с участием «Барселоны» отменили из-за смерти врача

Матч 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Осасуной» отменили. Об этом сообщает DAZN. По информации источника, причиной переноса стала смерть врача «Барселоны» за несколько часов до начала встречи.

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