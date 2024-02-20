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Теперь уже точно - Харьков будут брать. Есть три варианта как

Теперь уже точно - Харьков будут брать. Есть три варианта как

Для тех, кто не очень силен в локациях и геопозициях. От Харькова до россиской границы - 39 км, до Белгорода - 71 км.

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Комментарии
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Генрих
Посмотрел на &quot;диаграмму предпочтений&quot; по взятию Харькова... так супостат тоже ее зрительно осязает...😉 Вывод? И нам и им стоит учитывать наименее предпочитаемый вариант...и как только все с этим согласятся... &quot;Зальем свинцом этого долбоё...!&quot; (с) Не мое, так в фильме сказал старый капитан &quot;Миссури&quot;. Он хоть и пиндос, но слова верные сказал.
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33 мин.
Лариса Фомичева
Тогда в этом плане наша САУ &quot;Коалиция&quot; их всех превосходит.Ибо может молотить и на 70 км.
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26 мин.
Андрей Пищулин
Почему все комментаторы не в Генеральном штабе ВС,или хотя бы в аналитических отделах Арбата? Да не все профессиональны из служащих(снятие кого-то и прочее), но и вы не те, кто может решить,дать приказ или выполнить определенные задачи! Без обид! Время покажет,если ли действительно в РФ  люди,у власти и военных, ЛЮБЯЩИХ, ПРЕДАННЫХ и (самое главное) ИМЕЮЩИХ ЖЕЛАНИЕ- БОРОТЬСЯ,ДОБИВАТЬСЯ не смотря на все преграды 5-х колонн,ждунов и прочих тв..й!!! СЛАВА,УВАЖЕНИЕ,ПОЧЕТ и ПАМЯТЬ от простых РОССИЯН!!!
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9 мин.

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