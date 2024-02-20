Теперь уже точно - Харьков будут брать. Есть три варианта как

Генрих Посмотрел на "диаграмму предпочтений" по взятию Харькова... так супостат тоже ее зрительно осязает...😉 Вывод? И нам и им стоит учитывать наименее предпочитаемый вариант...и как только все с этим согласятся... "Зальем свинцом этого долбоё...!" (с) Не мое, так в фильме сказал старый капитан "Миссури". Он хоть и пиндос, но слова верные сказал.

Лариса Фомичева Тогда в этом плане наша САУ "Коалиция" их всех превосходит.Ибо может молотить и на 70 км.