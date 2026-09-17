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Красный Север

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Пляжники с Ямала Лешуков и Стояновский одержали победу в первом матче финала ЧР

Пляжники с Ямала Лешуков и Стояновский одержали победу в первом матче финала ЧР

Ямальские волейболисты Илья Лешуков и Олег Стояновский с уверенной победы стартовали в финальном этапе чемпионата России пляжников, который проходит в Анапе.

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