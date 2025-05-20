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Стратегия включения любимых продуктов в рацион помогает снизить тягу к еде и похудеть

Тяга к определённым продуктам часто становится камнем преткновения для тех, кто пытается похудеть. Однако новое исследование учёных из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (University of Illinois Urbana-Champaign) показывает, что включение небольших порций любимых продуктов в сбалансированный рацион может быть оптимальной стратегией для снижения веса и контроля тяги к еде.

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