Фотографы запечатлели редких животных, которые могут навсегда исчезнуть

Тигр в парке Бандхавгарх, Индия. Власти Индии пытаются всеми силами спасти этих животных и довольно успешно, так что популяция животных начала быстро расти / ©Thomas Vijayan Помимо фотографий, в книгу также вошли статьи ведущих защитников природы.