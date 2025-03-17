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На Вену

На Вену! Колонна немецкой бронетехники, уничтоженная из засады советской артиллерией на границе Венгрии и Австрии, в районе города ДетрицОбщая ситуация17 февраля 1945 г.

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