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Суд добавил сроки насильникам, напавшим на девушку на пляже бухты Лазурная

Суд добавил сроки насильникам, напавшим на девушку на пляже бухты Лазурная

Насильникам, напавшим на молодую девушку на пляже бухты Лазурная, пересмотрели сроки. Приморский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и ужесточил наказание трем иностранным гражданам, признанным виновными в жестоком преступлении, сообщает PRIMPRESS.

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