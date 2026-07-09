Суд добавил сроки насильникам, напавшим на девушку на пляже бухты Лазурная

Насильникам, напавшим на молодую девушку на пляже бухты Лазурная, пересмотрели сроки. Приморский краевой суд согласился с доводами прокуратуры и ужесточил наказание трем иностранным гражданам, признанным виновными в жестоком преступлении, сообщает PRIMPRESS.
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