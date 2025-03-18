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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антуан Уокер: «Как-то мы дулись с Джорданом в пики 36 часов подряд»

Антуан Уокер вспомнил, что за день до того, как Майкл Джордан должен был объявить о своем втором возвращении в лигу в 2001 году, они в течение полутора дней подряд играли в карточную игру пики.

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