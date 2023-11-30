Смертельное ДТП: мчавшийся по «встречке» Мерседес врезался в отечественную легковушку

ДТП произошло 29 ноября в 15:10 на 22 км + 900 м трассы Самбек – Матвеев Курган в лобовом столкновении сошлись Mercedes-Benz G 500 и отечественная LADA 2107, рассказали в управлении ГИБДД донского главка.
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