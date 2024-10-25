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Узнайте, зачем нам нужны жиры: 4 функции в организме

Узнайте, зачем нам нужны жиры: 4 функции в организме

Понимая важность жиров, вы не будете их сознательно избегать, садясь на обезжиренные диеты… Жиры выполняют 4 функции в организме: 1) самая главная функция — это участие жиров в нашем дыхании, 2) восстановление мембран клеток организма, а их у нас более десятки и сотни триллионов, 3) жиры участвуют в синтезе гормонов, 4) жиры — это энергетическая функция организма.

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