Узнайте, зачем нам нужны жиры: 4 функции в организме

Понимая важность жиров, вы не будете их сознательно избегать, садясь на обезжиренные диеты… Жиры выполняют 4 функции в организме: 1) самая главная функция — это участие жиров в нашем дыхании, 2) восстановление мембран клеток организма, а их у нас более десятки и сотни триллионов, 3) жиры участвуют в синтезе гормонов, 4) жиры — это энергетическая функция организма.