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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Юта спела в поддержку участников СВО в Новосибирске

Певица Юта спела в поддержку участников СВО в Новосибирске

Уже более года Юта проводит благотворительный концертный тур «Зa жизнь!» по городам России в целях поддержки военнослужащих и их семей, продвижения традиционных ценностей, прославления подвигов участников специальной военной операции.

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