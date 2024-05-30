В МИДе Таиланда объяснили желание страны вступить в БРИКС

БАНГКОК, 30 мая, ФедералПресс. Планируемое вступление Таиланда в БРИКС – это присоединение к голосу Глобального Юга и возможность стать посредником БРИКС в отношениях с Западом в интересах глобального мира.
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