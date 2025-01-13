Водители жалуются на аварийную ситуацию на М-3 «Украина» в Калужской области

В частности, речь идет об опасной обстановке на 122 км дороги в сторону Москвы. Водители просят провести очистку ограждений от грязи и исключить возможность происшествийВодители жалуются на аварийную ситуацию на М-3 «Украина» в Калужской области.
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