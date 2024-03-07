Путин рассказал об ошибках подготовки летчиков, приводивших к трагедиям

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность обучения летчиков на тренажерах, упоминая о случаях, когда пересаживание экипажей с одного типа самолета на другой, хоть и похожий, приводило к трагедиям.
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