Доктор Мясников рассказал о требующем немедленного обращения к врачу симптоме

Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках программы «О самом главном», которая вышла на канале «Россия 1», рассказал об опасном симптоме, который служит сигналом о болезнях и требует незамедлительного обращения к медикам.
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