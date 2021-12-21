Больше половины россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19, при этом чаще других ее поддерживает молодежь в возрасте 18-24 лет и люди старше 45 лет, свидетельствуют результаты исследования компании «Росгосстрах» и платформы HeadHunter.