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Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил украинскую станцию РЭБ в районе Очакова

Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил украинскую станцию РЭБ в районе Очакова

Скриншот видео Расчет ПТРК "Корнет" артсоединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил и уничтожил с дистанции свыше 8 км станцию РЭБ военнослужащих ВСУ и украинских националистов, расположенную в здании на побережье Днепровского лимана в районе населенного пункта Очаков в Николаевской области.

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