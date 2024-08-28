Расчет ПТРК "Корнет" уничтожил украинскую станцию РЭБ в районе Очакова

Скриншот видео Расчет ПТРК "Корнет" артсоединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил и уничтожил с дистанции свыше 8 км станцию РЭБ военнослужащих ВСУ и украинских националистов, расположенную в здании на побережье Днепровского лимана в районе населенного пункта Очаков в Николаевской области.