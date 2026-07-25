Академик РАН Геннадий Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни. «Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии