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Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни

Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал три группы заболеваний, влияющих на продолжительность жизни. «Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов.

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