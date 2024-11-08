Континентальная часть Китая осудила клеветнический доклад администрации ДПП Тайваня

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в четверг осудил клеветнический доклад администрации Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня о положении тайваньских соотечественников в континентальной части Китая.
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