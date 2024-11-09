Болеем за наших💪 ⚽️Сегодня в поселке Отрадное Михайловского района проходит отборочный этап Межъепархиального турнира по мини-футболу среди мужских команд "Кубок Александра Невского".
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Болеем за наших💪 ⚽️Сегодня в поселке Отрадное Михайловского района проходит отборочный этап Межъепархиального турнира по мини-футболу среди мужских команд "Кубок Александра Невского".