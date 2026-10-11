iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

CATL обошёл LG и стал лидером, Panasonic вылетел из рейтинга, а Toyota стала единственной японской компанией в топ-10 по количеству патентов в аккумуляторной отрасли

CATL обошёл LG и стал лидером, Panasonic вылетел из рейтинга, а Toyota стала единственной японской компанией в топ-10 по количеству патентов в аккумуляторной отрасли

CATL накопила 26 574 патентных семейства за десять лет, а по твердотельным батареям превосходит ближайшего конкурента более чем вдвое Китайская CATL вышла на первое место в мире по количеству патентов в аккумуляторной отрасли, опередив южнокорейскую LG Energy Solution.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым