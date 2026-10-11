CATL обошёл LG и стал лидером, Panasonic вылетел из рейтинга, а Toyota стала единственной японской компанией в топ-10 по количеству патентов в аккумуляторной отрасли

CATL накопила 26 574 патентных семейства за десять лет, а по твердотельным батареям превосходит ближайшего конкурента более чем вдвое Китайская CATL вышла на первое место в мире по количеству патентов в аккумуляторной отрасли, опередив южнокорейскую LG Energy Solution.