Последняя линия защиты. МАГАТЭ и Россия о ситуации на Запорожской АЭС

Евгения Кондакова 17 июня 2024 г., 17:19 Возобновившиеся удары ВСУ по атомной электростанции создают серьёзную угрозу безопасности, ситуация может достичь критической точки, чем не на шутку обеспокоено МАГАТЭ Одним из пунктов итогового документа, принятого на саммите в Швейцарии, стало требование передать под контроль Украину Запорожскую АЭС.