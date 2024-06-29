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Царьград

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Президент Путин поддержал мэра Перми Соснина в его нелегкой работе

Президент Путин поддержал мэра Перми Соснина в его нелегкой работе

Эдуард Соснин поделился с президентом своим опытом участия в программе «Лидер России».В ходе встречи с мэром Перми Эдуардом Сосниным, президент России Владимир Путин отметил, что роль мэра города является более сложной по сравнению с должностью губернатора.

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