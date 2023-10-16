Расчёт ЗРК «Стрела-10» ивановских десантников за месяц уничтожил около 50 дронов ВСУ

Силы ПВО ВДВ сбивают воздушные цели любой сложности.Минобороны России опубликовало видео, которое рассказывает о боевых буднях расчёта одного из зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» ивановских десантников на Артёмовском направлении.
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